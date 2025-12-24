Ilenia Pastorelli compie 40 anni, ecco i suoi ruoli più famosi. FOTO

1/14 ©Getty

Ilenia Pastorelli è una delle attrici italiane più apprezzate e richieste degli ultimi tempi. Nata a Roma il 24 dicembre 1985, oggi compie 40 anni. Il suo percorso nel mondo del cinema, dopo alcune esperienze come modella e la partecipazione alla 12esima edizione del Grande Fratello (dove è stata eliminata in semifinale), è iniziato nel 2015 con Lo chiamavano Jeeg Robot: quel film le ha regalato il David di Donatello come migliore attrice protagonista e ha lanciato la sua carriera. Per festeggiare il suo compleanno, ecco i ruoli più belli che ha interpretato.

