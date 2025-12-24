Ilenia Pastorelli compie 40 anni, ecco i suoi ruoli più famosi. FOTO

Ilenia Pastorelli compie 40 anni: da "Lo chiamavano Jeeg Robot", i suoi ruoli più famosi
L’attrice è nata a Roma il 24 dicembre 1985. Dopo alcune esperienze come modella e la partecipazione al Grande Fratello, la sua carriera nel mondo del cinema è iniziata nel 2015 con il ruolo di Alessia nel film diretto da Gabriele Mainetti: un’interpretazione che le ha regalato il David di Donatello come migliore attrice protagonista. Da allora ha vestito i panni di diversi personaggi, tra gli applausi di pubblico e critica: ecco i più belli