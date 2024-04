Dopo Fedez, e dopo gli ospiti delle prime due puntate, Belve torna in onda martedì 16 aprile. Dinnanzi a Francesca Fagnani siedono, questa volta, Simona Ventura e Ilenia Pastorelli. Ed è proprio l'attrice classe 1985 che, ancor prima della messa in onda della puntata, ha fatto parlare di sé.

La confessione "hot" di Ilenia Pastorelli

"Si sente a suo agio con le scene di nudo?", chiede Francesca Fagnani a Ilenia Pastorelli. Che le risponde così: "Io te lo dico Franci: se arriva il bonifico, sto sempre a mio agio". Una risposta sincera, auotironica, divertente. Esattamente come lei. In passato, tuttavia, Ilenia è rimasta vittima di un episodio non proprio piacevole. Il trailer del film Cosa fai a Capodanno, in cui mostrava il suo lato b, è stato postato su Pornhub. Lasciandola interdetta. Perché, quando lavori ad un film, non pensi certo che il tuo corpo possa finire su un sito porno. Anche in questo caso, però, ha scelto di reagire con ironia. "Se ci iscriviamo io e te ad Onlyfans facciamo un sacco di soldi", ha scherzato, rivolgendosi a Francesca Fagnani. "Lo sai che facciamo? Facciamo vedere i piedi". E, alla domanda se lei per davvero lo farebbe, ha risposto: "Hai voglia, che me frega? Quelli fanno bonifici forti. E i bonifici non si rifiutano mai".