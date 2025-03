Carlos Santana sarà ospite del Lucca Summer Festival 2025

Il leggendario chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense si esibirà sul palco della kermesse toscana il 3 luglio 2025. L'icona della musica mondiale farà così il suo ritorno in Italia, calcando nuovamente il palco di Piazza Napoleone nell’ambito della rassegna musicale della città di Lucca. Per i fan italiani, questo concerto rappresenta un’occasione attesissima. Santana manca dal nostro Paese da 7 anni, essendosi esibito l'ultima volta nel 2018 con tre concerti a Milano, Padova e Cattolica

Per i fan italiani, questo concerto rappresenta un’occasione attesissima: Santana manca dal nostro Paese da 7 anni, essendosi esibito l'ultima volta nel 2018 con tre concerti a Milano, Padova e Cattolica. Ma non solo: il suo legame con il festival toscano risale a quasi due decenni fa, con l’ultimo show a Lucca datato 14 luglio 2006. Dopo 19 anni, quindi, la magia della sua chitarra tornerà a incantare il pubblico toscano. L'attesa per il grande ritorno dell'icona della musica mondiale è ai massimi livelli dopo l'annuncio dato nelle scorse ore da parte dell'organizzazione del Lucca Summer Festival.

Carlos Santana sarà ospite del Lucca Summer Festival, tornando a esibirsi in Italia e, in particolare, ritornando proprio a essere una delle star che brilleranno sul palco della prestigiosa kermesse toscana. La data da segnarsi a caratteri cubitali e quella del 3 luglio 2025, serata durante la quale il leggendario chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense si esibirà sul palco di Piazza Napoleone nell’ambito della rassegna musicale della città di Lucca.

Santana è pronto a tornare in Italia nell’ambito del Lucca Summer Festival 2025, garantendo al pubblico una serata destinata a restare nella memoria degli spettatori. Parliamo di un talento senza tempo che - da Woodstock all’ingresso nella Hall of Fame fino ad arrivare a oggi - fa sognare migliaia di appassionati di musica, di rock e di virtuosismi della chitarra.

Un artista che ha segnato la storia del rock con il suo inconfondibile stile, un musicista capace di fondere culture e sonorità come pochi altri: Carlos Santana è una leggenda vivente, motivo per cui la notizia diffusa nelle scorse ore circa la sua presenza alla kermesse musicale di Lucca ha infiammato gli animi di tantissimi musicofili.

Il brano in cui si esibì in quell'occasione, Soul Sacrifice, divenne immediatamente un pezzo di storia, mentre lo stile inconfondibile di Santana iniziò a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale.

Un nuovo capitolo con l’album Blessings and Miracles

Nonostante la lunga carriera, Santana non ha mai smesso di sperimentare e di proporre nuova musica. Il suo ultimo album, Blessings and Miracles, è uscito nel 2021 e rappresenta un ulteriore capitolo di innovazione, con collaborazioni di prestigio e sonorità che spaziano tra le sue molteplici influenze.

Il concerto di Lucca sarà quindi un’opportunità per ascoltare dal vivo sia i brani che hanno segnato la storia della musica sia le sue produzioni più recenti, di certo molte delle quali sono contenute nella sua ultima fatica discografica, la sopracitata Blessings and Miracles.

L’appuntamento è fissato per il 3 luglio 2025, quando le note della sua chitarra infiammeranno ancora una volta Piazza Napoleone. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica dal vivo, che potranno vivere l’emozione di assistere a uno spettacolo firmato da uno dei più grandi artisti di sempre.