Carlos Santana, arriva Blessings and Miracles, il nuovo album

Esce venerdì 15 ottobre in tutto il mondo per BMG il nuovo album del chitarrista della Rock and Roll Hall of Fame e vincitore di diversi Grammy Award

Ci siamo. Esce venerdì 15 ottobre in tutto il mondo per BMG, Blessings and Miracles, il nuovo album di Carlos Santana, chitarrista della Rock and Roll Hall of Fame e vincitore di diversi Grammy Award. Il nuovo singolo estratto dall'album si intitola Joy ed è un brano scritto con la collaborazione di Chris Stapleton, acclamato vincitore di un Grammy. Chi trascorre del tempo con Carlos Santana sente sicuramente più volte ripetere la parola "joy", quindi è giusto che la quarta canzone estratta dall'album, che unisce il chitarrista con Stapleton, si chiami Joy. Il brano è una meraviglia che si apre in modo quasi cinematografico - si possono immaginare panorami montani e vaste pianure - che mescola country, reggae, blues e gospel. Stapleton è al massimo della forma, è appassionato, e gli assoli di chitarra di Santana, si elevano per incontrarlo: "Ero molto curioso di lavorare con Chris", dice Santana. “Abbiamo parlato al telefono della situazione Covid e di come ci sia così tanta paura nel mondo, e ho detto: ‘Dobbiamo creare musica come forza di guarigione. Dobbiamo portare speranza e coraggio e disinfettare le menti contorte infettate dall'oscurità.' Questo gli ha dato la spinta per scrivere parole così incredibili. E' una canzone stupefacente".



Oltre a Joy, sono stati pubblicati i singoli Move con Rob Thomas e American Authors, She's Fire con Diane Warren e G-Eazy e il classico Whiter Shade of Pale con Steve Winwood Ora. Blessings and Miracles è uno degli album più ambiziosi, ispirati e magici di Santana, su cui il leggendario chitarrista punta più in alto che mai. "Il titolo di questo album deriva dalla mia convinzione che siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli -dice Santana- Il mondo ti programma per essere indegno di quei doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l'anima: sono indistruttibili e immutabili. Questi sono i tre elementi principali di questo album".



Oltre ai talenti di cui sopra, Blessings and Miracles vede Santana collaborare con una schiera diversificata di artisti, scrittori e produttori brillanti tra cui Chris Stapleton, Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett, Ally Brooke e Narada Michael Walden. Il disco include anche le esibizioni dei membri della band itinerante di Santana (tra cui il batterista Cindy Blackman Santana, il cantante Tommy Anthony, il bassista Benny Rietveld, il percussionista Karl Perazzo e il tastierista David K. Matthews), nonché voci e tastiere impeccabili del figlio del chitarrista, Salvador Santana, e la splendida voce solista della figlia, Stella Santana. Santana ha appena concluso un tour estivo negli Stati Uniti e continuerà la sua residenza pluriennale presso la House of Blues al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas con un calendario di esibizioni dal 3 novembre all'11 dicembre.