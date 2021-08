Carlos Santana, nuovo album Blessings and Miracles esce il 15 ottobre

Considerato tra i migliori chitarristi rock esistenti – la stessa rivista Rolling Stone lo ha incluso nella top 100 dei migliori chitarristi (alla ventesima posizione) – Carlos Santana è pronto a stupire di nuovo i fan di tutto il mondo con l’uscita del suo ultimo progetto musicale, ora fissata al prossimo 15 ottobre . Avrà un titolo evocativo " Blessings and Miracles ” (in italiano “Benedizioni e Miracoli”) e sarà anticipato dalla pubblicazione dei singoli “Move” con Rob Thomas e “She’s Fire” con Diane Warren e G-Eazy.

Carlos Santana racconta il significato del nuovo album

Alla domanda sul perché della scelta di un titolo che rievoca la dimensione spirituale, fatta di benedizioni e miracoli, Carlos Santana ha raccontato che: “Il titolo di questo album – “Blessings and Miracles” – deriva dalla mia convinzione che siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli”. Il chitarrista ha poi aggiunto: “Il mondo ti programma per non essere degno di quei doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l’anima: sono indistruttibili e immutabili. Questi sono i tre elementi principali di questo album”.

“Blessings and Miracles”: tracklist dell’album e collaborazioni

Il nuovo album del chitarrista americano, originario del Messico, uscirà il prossimo 15 ottobre con un ricco parterre di collaborazioni. Dal singolo “Move” inciso con Rob Thomas a “She’s Fire” con Diane Warren e G-Eazy, ma figurano anche i nomi di Chris Stapleton, Steve Winwood, Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Ally Brooke, American Authors, Kirk Hammett e Narada Michael Walden. Ospite a sorpresa sarà anche il figlio Salvador Santana che ha collaborato con il padre alle tastiere e alle voci. La figlia Stella Santana sarà invece voce solista.

Ecco la tracklist completa di “Blessings and Miracles” di Carlos Santana:

Ghost of Future Pull/ New Light Santana Celebration Rumbalero (con Salvador Santana & Asdru Sierra) Joy (con Chris Stapleton) Move (con Rob Thomas, Zac Barnett & American Authors) A Whiter Shade of Pale (con Steve Winwood) Break (con Ally Brooke) She’s Fire (con Diane Warren, G-Eazy) Peace Power (con Corey Glover) America for Sale (con Kirk Hammett & Marc Osegueda) Breathing Underwater (con Stella Santana, Avi Snow, MVCA) Mother Yes Song for Cindy Angel Choir (con Gayle Moran Corea)/ All Together (con Chick Corea) Ghost of Future Pull II

Il chitarrista ha raccontato inoltre che, a causa della pandemia di Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), la registrazione del disco negli ultimi due anni è avvenuta totalmente a distanza.

Carlos Santana, un tour per presentare il nuovo disco

Poco prima dell’uscita del nuovo album “Blessings and Miracles”, in programma per il 15 ottobre, Carlos Santana si dedicherà alla ripartenza del suo tour. Con la sua inseparabile band itinerante, di cui fanno parte anche il batterista Cindy Blackman Santana e il cantante Tommy Anthony, Santana tornerà dal vivo con una ricca setlist di concerti che arriva dopo ben 18 mesi di stop. Si partirà il prossimo 11 settembre da Atlantic City (New Jersey) per poi proseguire per diverse date in tutti gli USA.