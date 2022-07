Carlos Santana compie 75 anni, le 5 canzoni più famose

Chitarrista e compositore messicano, Carlos Santana (il nome completo è Carlos Humberto Santana Barragán) compie oggi - mercoledì 20 luglio - 75 anni . Noto per l’uso estensivo degli assoli di chitarra e per il mix di generi profondamente diversi tra loro (dalla salsa al rock, passando per il blues e il fusion), in carriera ha vinto 10 Grammy Awards e venduto oltre 80 milioni di dischi.

Contenuta, come la precedente, nell’album Abraxas, la canzone è scritta e composta dal musicista di mambo Tito Puente. La cover dell’artista, registrata dopo sette anni, la rende popolare in tutto il mondo. Anche di questa traccia Mina ha fatto una propria versione, contenuta sempre nel disco Sorelle Lumière.

Europa (1976)

Strumentale tratto da Amigos, il singolo nasce dalle “ceneri” di un brano precedente, The Mushroom Lady's Coming to Town, messo in un primo momento da parte da Santana. All’origine della composizione, la grande sofferenza di un’amica del musicista, distrutta a causa di abusi di alcol e droghe.

Smooth (1999)

Primo estratto da Supernatural, il più grande successo della carriera del musicista, in grado di farlo conoscere alle nuove generazioni, Smooth è cantato (oltre che scritto) da Rob Thomas, frontman dei Matchbox Twenty. Rimasto per 12 settimane in vetta alla Billboard Hot 100, il pezzo si aggiudica tre Grammy Awards.

Just Feel Better (2005)

Seconda estratta da All That I Am, ventesimo album in studio del musicista, la traccia vede la partecipazione del frontman degli Aerosmith, Steven Tyler. Della canzone esiste anche una seconda versione, interpretata da Wes Scantlin, fondato il gruppo post-grunge Puddle of Mudd. Tra le due, Santana ha dichiarato di preferire la prima perché “cantata con più emozione”.