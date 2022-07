Carlos Santana sviene durante un concerto in Michigan. VIDEO

Il musicista 74enne ha avuto un malore durante uno spettacolo a Clarkson. Nelle immagini diffuse sui social da alcuni spettatori, si vede l’artista che si siede in un punto del palco del Pine Knob Music Theatre e perde i sensi. Immediati i soccorsi, il chitarrista poi è stato portato via su una barella e ha salutato i fan con una mano

Il chitarrista Carlos Santana, 74 anni, è svenuto sul palco durante uno spettacolo a Clarkson, nel Michigan, a nord-ovest di Detroit. Alcuni video pubblicati su Twitter dagli spettatori mostrano il musicista che all’improvviso, mentre il concerto era iniziato da circa 40 minuti, si siede in un punto del palco del Pine Knob Music Theatre e sembra perdere i sensi. Dopo essere svenuto è stato quindi subito soccorso. Circa venti minuti dopo l'episodio, l'artista è stato portato via su una barella ma ha alzato una mano per salutare i fan. Lo spettacolo è stato sospeso e cancellato. I responsabili dell’evento hanno chiesto ai presenti di pregare per Santana a causa di un “grave problema medico”. L'anno scorso l’artista si è sottoposto a una "procedura cardiaca non programmata", abbastanza seria da cancellare molti suoi spettacoli a fine 2021.

Cosa è successo

Secondo quanto riporta NME, in una dichiarazione fornita dallo staff di Santana è stato confermato che l'iconico rocker è crollato a causa di un colpo di calore e a causa della disidratazione. È stato trasportato al pronto soccorso della McLaren Clarkston. Variety riporta che Santana è svenuto durante il suo set, ma è sembrato riprendere conoscenza rapidamente. A causa dell'incidente, il prossimo spettacolo dell'attuale tour nordamericano di Santana - che doveva svolgersi stasera (6 luglio) al The Pavilion at Star Lake a Burgettstown, in Pennsylvania - è stato posticipato. Una nuova data deve ancora essere confermata.

Chi è Santana

Santana, leggendario chitarrista messicano, è stato un pioniere nel fondere i ritmi latini con il genere rock nella band omonima, che ha fondato nel 1966, e da allora la sua figura e la sua musica hanno ottenuto ogni possibile riconoscimento. Tra l'altro, è nella Rock and Roll Hall of Fame e nella lista dei 100 più grandi chitarristi della storia stilata dalla rivista Rolling Stones. Santana è stato in tour quest'anno con la band soul funk Earth, Wind & Fire. La tournée è iniziata meno di un mese fa e doveva durare fino ad agosto.