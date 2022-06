Concerti e festival di luglio 2022

14/19 ©Getty

Lo ha annunciato a tutti sui social lo scorso 13 giugno, con la pubblicazione ufficiale del ricco elenco di concerti per il Back To The Future Live Tour. Elisa ha diversi show in programma anche dal 2 al 29 luglio in alcune tra le più suggestive location italiane. Ovviamente non mancano le tappe a Genova, Bologna, Lecce, ma anche le meravigliose spiagge di Cattolica e la magica Matera