Rock In Roma 2022, da Blanco ai Maneskin: tutti i cantanti attesi

Converrebbe cambiare il titolo di una tra le sue più note canzoni in Vieni a ballare a Roma (titolo vero: Vieni a ballare in Puglia), visto che Caparezza si prepara a far scatenare tra flow e ritmo sotto cassa tutto il pubblico presente all’Ippodromo delle Capannelle per Rock In Roma. L’appuntamento è per il 23 luglio