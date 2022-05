Gemitaiz, la tracklist del nuovo album Eclissi

Arriverà alla release alla mezzanotte esatta del prossimo venerdì 13 maggio, sulle migliori piattaforme per la musica digitale e nei negozi di dischi, Eclissi , il nuovo progetto discografico di Gemitaiz , all’anagrafe Davide De Luca. Una tracklist ricchissima, non solo per i 13 brani che ne fanno parte, ma anche per le importanti collaborazioni che il noto rapper romano ha scelto di regalare al pubblico, tra esponenti di spicco della scena rap e trap italiana, ma anche del genere indie molto in voga al momento, oltre che i nomi e il tratto caratteristico che la sua musica raccoglierà grazie a numerosi producer. Ecco la tracklist e le collaborazioni di Eclissi, il nuovo album di Gemitaiz per Tanta Roba Label/Island/Universal Music):

Tutti i formati di Eclissi e come acquistare il nuovo disco di Gemitaiz

approfondimento

I migliori concerti di maggio 2022

Non solo il già noto singolo Eclissi con Neffa che, pubblicato lo scorso 14 aprile, ha avuto l’onore di anticipare quella che ora è la tracklist ufficiale del disco omonimo, Gemitaiz sceglie di circondarsi di altri importanti nomi come Sfera Ebbasta, Marracash, Noyz Narcos, Venerus e lo stesso MadMan con cui già collaborò nel 2019 in Scatola Nera. Come raccontato dallo stesso artista romano, quello in arrivo il prossimo venerdì sarà il progetto musicale più intenso e completo della sua carriera, non solo per il numero di collaborazioni, quanto più per le molte cose che ha da raccontare anche alla luce degli avvenimenti che negli ultimi due anni hanno sconvolto le nostre vite. Eclissi sarà disponibile dal prossimo 13 maggio nei seguenti formati: Formato digitale con Spotify; CD/2LP con Discoteca Laziale; 2LP Autografato Amazon; CD Autografato Amazon; 2LP Standard Amazon; CD Standard Amazon. Per ulteriori informazioni, consultare i canali social di Gemitaiz.