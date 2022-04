1/15 ©Getty

Con il grande Concertone del Primo Maggio a Roma, ma anche quello in programma a Taranto, oppure il maxi show sotto il Duomo di Milano del prossimo 21 maggio, che stanno catalizzando l’attenzione del pubblico, maggio è il vero e proprio mese apripista per tutti i migliori concerti della primavera e dell’estate oltre che essere il primo assaggio di ritorno della musica dal vivo dopo il lungo stop a causa della pandemia. Ecco i migliori concerti in programma a maggio 2022, senza dimenticare la ricca rassegna di show live per Eurovision Song Contest 2022 a Torino

GUARDA IL VIDEO: Eurovision 2022, lo spot: i Rockin’ 1000 suonano il Te Deum