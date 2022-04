Zucchero in concerto all'Arena di Verona dal 25 aprile: la scaletta

Tra i più grandi artisti italiani riconosciuti anche attorno al mondo, Zucchero torna a offrire emozioni e musica d’autore in una serie di concerti in uno dei luoghi più suggestivi per le note in Italia, ovvero l’Arena di Verona

In occasione del suo nuovo tour, il noto bluesman italiano si esibirà dal vivo per deliziare i suoi fan e gli appassionati di musica in generale. E lo farà proprio tornando all’Arena di Verona, dove già in passato aveva avuto modo di esibirsi. Zucchero proporrà una speciale versione dal vivo di alcuni suoi brani, tra cui ovviamente i suoi successi più rinomati, in una delle cornici più belle al mondo.