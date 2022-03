Zucchero, pubblicato il videoclip di Fiore di Maggio

La cover di Fiore di Maggio prima del tour mondiale

La pubblicazione ufficiale della cover di Fiore di Maggio e del suo videoclip su YouTube è per Zucchero Sugar Fornaciari solo l’ultimo passo in ordine cronologico prima della grande tournée mondiale che lo vedrà sui palchi di tutto il mondo a partire dal prossimo 18 aprile con la data zero alla Royal Concert Hall di Glasgow (UK). I brani di Discover, l’ultimo album in studio di Zucchero ed interamente dedicato alla reinterpretazione di vecchi e nuovi successi internazionali, verrà interamente presentato ai fan italiani anche in occasione dei ben 14 concerti che la voce di Senza una donna e Baila terrà esclusivamente all’Arena di Verona dal 25 aprile all’11 maggio 2022. Zucchero sarà infine protagonista dello show-evento con Eric Clapton il prossimo 29 maggio alla Waldbühne di Berlino.