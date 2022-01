Zucchero festeggia il disco d'oro di Discover

Zucchero ha ringraziato il pubblico per il successo del suo ultimo disco Discover: “Grazie a tutti e a buon rendere”

Zucchero ha celebrato l’importante riconoscimento con un post sul profilo Instagram che conta più di 200.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, progetti lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Alcune settimane fa Zucchero ha parlato della collaborazione con Mahmood per la canzone Natural Blues contenuta proprio all’interno di Discover: “Dalla prima volta che l’ho sentito, ho sempre pensato che Mahmood avesse una voce particolare, l’ho sempre considerata una voce soul, ha un fraseggio che vola”.

Successivamente Mahmood ha aggiunto: “Una cosa che ho sempre pensato è che il suo modo di scrivere, di cantare e che quegli accenti blues potessero dare libertà, spazio a chi nel panorama italiano avesse mai voluto voluto fare qualcosa di diverso, quindi per me è sempre stato fonte di ispirazione, soprattutto registrare in studio con lui a Verona è stata una di quelle esperienze incredibili”.