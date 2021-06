Mahmood, Inner Yasha: dopo l'album arriva il manga

Un progetto speciale per unire le sue grandi passioni: la musica e gli anime . Un sogno che si realizza per Mahmood ( le canzoni più belle ), l'artista che da poco ha pubblicato l'album di inediti “ Ghettolimpo ”. Dal 28 giugno è disponibile nelle edicole e nelle fumetterie il manga “Inner Yasha”, numero speciale edito da Shockdom di cui il cantante ha ideato la storia. Il progetto è realizzato con Chiara Zulian ed Elena Toma che hanno scritto la storia insieme a Redjet, autore dei disegni.

Il progetto “Inner Yasha”

Il protagonista di “Inuyasha”, brano lanciato da Mahmood lo scorso febbraio, è diventato un nuovo progetto a fumetti, merito della creatività di Alessandro Mahmood che ha dato una nuova vita al personaggio della canzone, un brano d'amore che racconta una relazione complessa. Il pezzo è la base di partenza per l'idea di “Inner Yasha”, storia a fumetti inedita ideata da Mahmood, terza uscita e numero speciale di “Manga Vibe”, rivista bimestrale edita da Shockdom disponibile dal 28 giugno nello store online dell'editore, nelle edicole e nelle fumetterie. La storia racconta le evoluzioni di una relazione di coppia a seguito di un litigio. Il protagonista maschile, diviso interiormente proprio come Inuyasha, è combattuto dai sentimenti che albergano nel suo cuore dove si scontrano una parte oscura e solitaria e una molto determinata. Alla fine sarà costretto a prendere una decisione che si rivelerà importante per il suo futuro. “Inner Yasha” è stato realizzato da Shockdom, casa editrice leader in Italia per il fumetto ed è scritto a quattro mani da Chiara Zulian ed Elena Toma. La parte grafica è stata affidata a Giovanni Zaccaria, che si firma Redjet, che ha impresso il proprio marchio all'interno di un progetto che ha visto la collaborazione di figure diverse al lavoro in totale armonia e libertà.

Il progetto è partito da Mahmood che si è messo in contatto con la casa editrice con la quale ha discusso la possibilità di realizzare un manga, un prodotto di cui il cantante è appassionato da sempre e che in Italia, negli anni, ha conquistato una fascia di mercato sempre più ampia.