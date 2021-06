1/19 ©Kika Press

Apre ufficialmente i battenti il 1 luglio 2021, l’Oltre Festival - Sequoie Music Park e la sua ricca rassegna di concerti in programma per tutto il mese. Tanti i cantanti italiani che faranno tappa al Parco delle Caserme Rosse di Bologna con il loro tour: da Willie Peyote (01/07) ai Fast Animals and Slow Kids (07/07), passando per Niccolò Fabi (09/07), Emma (12/07), Vasco Brondi (13/07), Levante (16/07), Max Pezzali (19/07), Francesca Michielin (20/07), Ernia (21/07) e Francesco De Gregori (24/07).

