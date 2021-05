Niccolò Fabi in concerto: le date del tour 2021

Lo storico cantautore romano, diventato celebre nel 1997 con il brano “Capelli” (con cui ha vinto il Premio della Critica per le Nuove Proposte di Sanremo) ha annunciato nelle scorse ore tutte le date del tour che a partire dal 24 giugno 2021 lo porteranno a suonare in alcuni tra i luoghi più iconici e suggestivi della nostra Penisola, tra recuperi di concerti annullati a causa della pandemia e nuove date.

Quella di Niccolò Fabi sarà una tournée lunga tre mesi , in compagnia dei colleghi di sempre Roberto Angelini , Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia, che si concluderà il 24 settembre con un concerto memorabile ai piedi delle Dolomiti. Con un calendario ancora in aggiornamento (sono previste date in Sicilia ad agosto, che verranno annunciate nel corso delle prossime settimane), Niccolò Fabi si prepara a salire sul palco per presentare al pubblico i brani del suo ultimo album “ Tradizione E Tradimento ”. Uscito nell’ottobre del 2019, non è mai stato suonato dal vivo a causa dell’arrivo della pandemia che ha bloccato i concerti a livello globale.

Tutte le date del tour estivo 2021 di Niccolò Fabi

Quello di Niccolò Fabi sarà un tour memorabile, non solo perché uno dei primi organizzato in pieno tempo di pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ma anche per la mole di date (ventitre quelle annunciate finora) alle quali il cantautore sarà presente e suonerà in alcuni dei luoghi più magici di tutta Italia. In partenza giovedì 24 giugno con le due date romane alla Cavea Auditorium Parco Della Musica, si concluderà il 24 settembre a Campitello di Fassa (TN), nella cornice delle Dolomiti.

Ecco tutte le date del tour di Niccolò Fabi:

Giovedì 24 giugno 2021 – Roma, Cavea, Auditorium Parco Della Musica (SOLD OUT) (recupero concerto 24 giugno 2020 e 24 giugno 2021 al Teatro Romano di Ostia Antica)

– Roma, Cavea, Auditorium Parco Della Musica (SOLD OUT) (recupero concerto 24 giugno 2020 e 24 giugno 2021 al Teatro Romano di Ostia Antica) Venerdì 25 giugno 2021 – Roma, Cavea, Auditorium Parco Della Musica

– Roma, Cavea, Auditorium Parco Della Musica Venerdì 2 luglio 2021 – Perugia, Villa Colle del Cardinale (Umbria Che Spacca)

– Perugia, Villa Colle del Cardinale (Umbria Che Spacca) Giovedì 8 luglio 2021 – Padova, Parco della Musica

– Padova, Parco della Musica Venerdì 9 luglio 2021 – Bologna, Sequoie Music Park (recupero concerto 10 luglio 2020)

– Bologna, Sequoie Music Park (recupero concerto 10 luglio 2020) Sabato 10 luglio 2021 – Villafranca di Verona (VR), Castello Scaligero (Villafranca Non Si Arrende 2021) (recupero concerto 27 giugno 2020 e 27 giugno 2021 al Teatro Romano di Verona)

– Villafranca di Verona (VR), Castello Scaligero (Villafranca Non Si Arrende 2021) (recupero concerto 27 giugno 2020 e 27 giugno 2021 al Teatro Romano di Verona) Venerdì 16 luglio 2021 – Cesena (FC), Rocca Malatestiana (Acieloaperto)

– Cesena (FC), Rocca Malatestiana (Acieloaperto) Sabato 17 luglio 2021 – Cesena (FC), Rocca Malatestiana (Acieloaperto) (SOLD OUT) (recupero concerto 25 luglio 2020)

– Cesena (FC), Rocca Malatestiana (Acieloaperto) (SOLD OUT) (recupero concerto 25 luglio 2020) Domenica 18 luglio 2021 – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale (Tener-A-Mente) (recupero concerto 26 luglio 2020)

– Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale (Tener-A-Mente) (recupero concerto 26 luglio 2020) Lunedì 19 luglio 2021 – Collegno (TO), Flowers Festival

– Collegno (TO), Flowers Festival Venerdì 23 luglio 2021 – Sarzana (SP), Piazza Matteotti (Moonland Festival) (recupero concerto 24 luglio 2020)

– Sarzana (SP), Piazza Matteotti (Moonland Festival) (recupero concerto 24 luglio 2020) Sabato 24 luglio 2021 – Firenze, Piazza SS Annunziata (Musart Festival) (recupero concerto 26 giugno 2020 e 26 giugno 2021 al Teatro Romano di Fiesole)

– Firenze, Piazza SS Annunziata (Musart Festival) (recupero concerto 26 giugno 2020 e 26 giugno 2021 al Teatro Romano di Fiesole) Lunedì 26 luglio 2021 – Caserta, Belvedere di San Leucio (Un’Estate Da Belvedere)

– Caserta, Belvedere di San Leucio (Un’Estate Da Belvedere) Venerdì 30 luglio 2021 – Prata D’Ansidonia (AQ), Area Archeologica di Peltuinum (Paesaggi Sonori)

– Prata D’Ansidonia (AQ), Area Archeologica di Peltuinum (Paesaggi Sonori) Sabato 31 luglio 2021 – Locorotondo (BA), Locus Festival (recupero concerto 8 agosto 2020)

– Locorotondo (BA), Locus Festival (recupero concerto 8 agosto 2020) Domenica 8 agosto 2021 – Fordongianus (OR), Antiche Terme Romane (Dromos Festival) (recupero concerto 5 agosto 2020)

– Fordongianus (OR), Antiche Terme Romane (Dromos Festival) (recupero concerto 5 agosto 2020) Martedì 10 agosto 2021 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

– Castiglioncello (LI), Castello Pasquini Mercoledì 11 agosto 2021 – Castelnuovo di Garfagnana (LU), Fortezza di Mont’Alfonso (Mont’Alfonso sotto le stelle)

– Castelnuovo di Garfagnana (LU), Fortezza di Mont’Alfonso (Mont’Alfonso sotto le stelle) Giovedì 12 agosto 2021 – Gavorrano (GR), Teatro delle Rocce

– Gavorrano (GR), Teatro delle Rocce Mercoledì 18 agosto 2021 – Lecce, Piazza Libertini

– Lecce, Piazza Libertini Giovedì 2 settembre 2021 – Servigliano (FM), Parco della Pace (NoSound Festival)

– Servigliano (FM), Parco della Pace (NoSound Festival) Lunedì 6 settembre 2021 – Milano, Carroponte (recupero concerto 9 settembre 2020 e 9 settembre 2021 al Magnolia)

– Milano, Carroponte (recupero concerto 9 settembre 2020 e 9 settembre 2021 al Magnolia) Venerdì 24 settembre 2021 – Campitello di Fassa (TN) – Rifugio Micheluzzi (Suoni delle Dolomiti)

In un comunicato condiviso dall’artista per annunciare tutte le nuove date del tour, si legge che il concerto previsto per mercoledì 28 luglio 2021 all’Arena Flegrea di Napoli è annullato. Tutti i biglietti dei concerti acquistati in precedenza, restano invece validi per le nuove date, con ulteriori informazioni già disponibili sui canali ufficiali di Magellano Concerti e Niccolò Fabi. Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da coronavirus.