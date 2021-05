“Niccolò Fabi – memoria e prospettiva”, stasera su Sky Arte

Come è nato il progetto

Riccioli ribelli e occhiali, il nostro incontro con Niccolò Fabi via zoom, inizia con un sorriso, l’atmosfera è quella di una chiacchierata tra amici: “l’idea di poter offrire un contenuto era venuta l’anno scorso proprio quando con Roberto Angelini e Pier Cortese avevamo fatto un tour improvvisato in tre, visto i tempi un po' assurdi della estate scorsa dove molte tournée sono saltate. Noi per non rimanere fermi abbiamo escogitato una maniera più veloce, semplice per girare ed essere presenti in luoghi speciali” ci dice Niccolò. Continua: “e quindi anche le versioni musicali erano molte diverse dalle originali ed era venuto fuori un contenuto sia musicale che di atmosfera emotiva, visto che l’anno scorso eravamo ancora più sconvolti dall’inizio dell’esperienza che stiamo tutt’ora vivendo, quindi volevamo dare una testimonianza di quello, una fotografia di quello stato d’animo, non tanto l’antologia del cantautore Fabi, che devo dire forse non ce ne è bisogno. Ognuno fa una selezione personale di quelle che sono state le cose che un artista ha fatto e fanno parte della loro vita. Devo dire che quello che è uscito è molto bello, molto curato. Non sono più abituato a vedere quella cura nei programmi musicali, parlo proprio della cura dell’essenza della musica e non della sua spettacolarizzazione”.