Chalamet: "Bob Dylan, la storia della realizzazione dei propri sogni"

Il cast e il regista del biopic che racconta i primi anni della carriera del grande cantautore parlano della rilevanza della sua storia. In sala dal 23 gennaio. Le interviste

Timothée Chalamet interpretando Bob Dylan in A complete unknown ha dato un gran prova d’attore recitando, cantando, suonando, in un film dove la parte musicale è determinante e dominante. Il giorno della presentazione italiana l'attore statunitense ha dato anche prova di simpatia: con il sorriso ha firmato autografi e si è fatto fotografare con gli ammiratori, soprattutto ragazze, che lo hanno aspettato nelle varie tappe della giornata romana. Ha anche accettato una sciarpa giallorossa, forse perché Timothée è un fan di Francesco Totti e lo ha dimostrato dicendo di aspettare il suo commento sul film. Gli abbiamo domandato anche di questo nell’intervista realizzata in un posto speciale: su un bus a due piani scoperto parcheggiato accanto al Circo Massimo, il luogo di spettacolo più grande dell’antica Roma. Ma partiamo dal film:

Timothée, dopo aver girato il film lei è diventato un ammiratore di Bob Dylan?

Un grande ammiratore, perché amo la sua musica, il suo essere artista e ciò che rappresenta per la cultura, non solo in America, ma anche nel Mondo.

Crede che la storia di Dylan sia ancora importante?

Certo, è capace di ispirare me, persone più giovani e persone più vecchie di me. È la storia di qualcuno che ha trionfato contro ogni previsione per realizzare i propri sogni e aspirazioni. Ci si può riconoscere in ogni epoca.

Perché ha detto di tenere molto all’opinione di Francesco Totti sul film?

Perché Francesco Totti è come il Bob Dylan di Roma. Non è un artista della mani, ma dei piedi. Molti dicono che sia il Mozart dei piedi. È bello se i grandi artisti del tuo tempo, come Bob Dylan o Francesco Totti, avvalorano il tuo lavoro.