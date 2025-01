Timothée Chalamet all'Olimpico per tifare la Roma. Video e foto

La star, nella Capitale per l'anteprima di A Complete Unknwon, film di James Mangold in cui interpreta un giovanissimo Bob Dylan, ne ha approfittato per andare a sostenere la sua squadra del cuore

Un viaggio di lavoro, certo, ma anche di piacere. Timothée Chalamet ama Roma e la Roma, e dato che si trovava nella Capitale per l’anteprima di A Complete Unknown, ha colto l’occasione per mostrare la sua passione giallorossa. Sul red carpet dell’evento, dove ha sfoggiato gadget del club (GUARDA LA GALLERY) ma anche fuori, in giro per la città e poi all’Olimpico. Già, perché manco a farlo apposta, proprio venerdì 17 gennaio la Roma giocava in casa contro il Genoa e Chalamet non poteva perdersi l’incontro vinto per 3-1 dalla squadra di Ranieri.

Timothee Chalamet and Monica Barbaro at AS Roma v Genoa CFC, Football. pic.twitter.com/1QE7wAfeUr — Favs Pop Culture (@favspopculture) January 18, 2025

Sul bus con la sciarpa giallorossa Prima ancora, però, Chalamet è salito sul secondo piano del bus noleggiato dalla produzione per portare lui e il resto del cast all'evento, alzandosi in piedi per sventolare una sciarpa giallorossa davanti al Colosseo. Il video, postato sui social, non ha mancato di suscitare l’entusiasmo dei tifosi, felici che la star di Dune e Chiamami col tuo nome non perda occasione per mostrare il proprio amore per la Roma.

Timothée “rushed” the presentation of ‘A Complete Unknown’ in Rome to watch AS Roma and cheer for Paulo Dybala! 🤣 pic.twitter.com/MVZYtZrgQt — Timothée Chalamet Updates (@timotheeupdates) January 18, 2025

Il pensiero per Totti in conferenza stampa Persino durante la conferenza stampa di presentazione di A Complete Unknown, il film di James Mangold in cui Chalamet è chiamato a interpretare un giovanissimo Bob Dylan, il pensiero è andato al calcio e alla maglia giallorossa. In particolar modo a uno dei più grandi simboli della storia della Roma, il Capitano, Francesco Totti. Chalamet ne è, ovviamente, un grande fan, come ogni romanista che si rispetti, e così, ha espresso un desiderio: "Spero che veda il film", ha detto. L’idea è quella di incassare i suoi elogi, che potrebbero valere quasi quanto le già arrivate nomination ai Golden Globe, ai BAFTA e ai SAG Awards, e quella, sempre più probabile, agli Oscar. E Totti, attraverso i social di Sky Sport, ha promesso che andrà a vedere il film.

Allo stadio con Monica Barbaro Dopo il dovere, Chalamet dunque si è concesso il piacere di una partita all’Olimpico in compagnia della collega di set Monica Barbaro. Non la prima, per lui, anzi. Un modo per chiudere in bellezza la sua trasferta romana, visto che la Roma ha vinto 3-1 contro il Genoa grazie ai gol di Dovbyk, El Shaarawy e all’autorete di Leali. A fine gara, la star di Hollywood ha posato per una foto con Paulo Dybala, protagonista della partita con una meravigliosa punizione mancina che ha centrato in pieno la traversa.

Timothée Chalamet in realtà non è venuto a Roma per promuovere il nuovo film, ma per vedersi Roma-Genoa allo stadio e sventolare sciarpe giallorosse in giro per la città.



Sefardito fracico 💛❤️ pic.twitter.com/mXxgGMaACV — 🐺 (@asrsupporter) January 17, 2025

Timothée Chalamet con Paulo Dybala dopo Roma-Genoa 3-1 (foto tratta dal profilo Instagram di Timothée Chalamet)