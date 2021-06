Super cast per il decennale del Festival del Vittoriale Tener-A-Mente

Quasi tutte le date sono sold out. Solo due gli ospiti stranieri, Patty Smith e la coppia Robben Ford & Bill Evans. Ci sono serate alle quali si potrà assistere in compagnia dei propri cani, per i quali sono previsti un posto e un menu ad hoc. Qui tutto il programma e le informazioni

A pochi giorni dall’inizio, la decima edizione del Festival del Vittoriale - datata 2021, secondo anno di pandemia - si accinge ad alzare il sipario con 12 spettacoli tutti esauriti su 20 e già oltre 13.000 biglietti venduti in poche settimane. “Quando a metà aprile siamo finalmente riuscite a confermare l’edizione 2021 del Festival e a maggio abbiamo iniziato ad annunciare i primi ospiti, il pubblico ha letteralmente preso d’assalto le prevendite. In un calendario molto più fitto del solito, abbiamo raddoppiato alcune date (quelle di Francesco De Gregori e di Antonello Venditti), ma anche i nuovi biglietti si sono volatilizzati in pochi giorni: segno che non è solo un tema di ridotte capienze, ma anche di grande desiderio del pubblico di tornare a emozionarsi insieme, in quella intensa coralità che è il tratto dominante dello spettacolo dal vivo.”, commentano Viola e Rita Costa, che dal 2011 organizzano il Festival del Vittoriale.



Festival che quest’anno si svolgerà nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza: capienza a sedere ridotta del 50% (per un totale di 750 posti a sera), distanziamento in platea e in gradinata, obbligo di indossare la mascherina, almeno sino a diverse indicazioni governative. Per accedere agli spettacoli non sono invece richiesti né certificato vaccinale, né tampone negativo. E’ naturalmente possibile che nelle prossime settimane i protocolli subiscano variazioni, che il Festival è pronto a recepire in qualsiasi momento. Tra le iniziative collaterali è confermato “Tener-a-mente a 4 zampe”, che permette di accedere agli eventi previsti in Anfiteatro e al Laghetto delle Danze con i propri cani, accolti con ciotole per l’abbeveraggio, cucce e biscotti in speciali posti di platea.

Info qui: http://www.anfiteatrodelvittoriale.it/accesso-cani-concerti-vittoriale/



Il sito del Festival si conferma punto di riferimento anche per i servizi utili per lo spettatore, offrendo informazioni sul territorio, possibilità di prenotazione del posto auto nel parcheggio privato adiacente il Vittoriale e agevolazioni sulla visita al Vittoriale degli Italiani, grazie a una convenzione che consente agli spettatori del Festival di acquistare il biglietto ridotto per la visita al museo, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 agosto.

“Già dalla riapertura, in maggio, Il Vittoriale degli Italiani è stato preso d'assalto dai visitatori, incantati dai restauri che l'hanno riportato alla bellezza originaria. Ormai siamo a + 30 per cento rispetto al 2020, e la percentuale aumenta ogni giorno, a confermare il grande desiderio comune di tornare a emozionarsi insieme. E Tener-a-mente aggiunge emozione a emozione.” Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani.

La decima edizione del Festival del Vittoriale è possibile grazie al fondamentale supporto della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e del Comune di Gardone Riviera, intervenuto con un sostanziale incremento del contributo per compensare parte dei mancati incassi dovuti alla drastica riduzione di capienza.

“Riprende, finalmente, il Festival tener-a-mente, consueto appuntamento estivo con i concerti vista-lago dell’anfiteatro del Vittoriale. L’Amministrazione Comunale non può che essere contenta per questo gradito ritorno alla normalità dopo il periodo della pandemia che, auspichiamo, sia ormai alle spalle. Anche in considerazione dell’importante riscontro per le nostre attività produttive, non abbiamo mai negato la concreta collaborazione alle sorelle Viola e Rita Costa, consapevoli del fatto che la riuscita del Festival avrebbe conferito visibilità e ulteriore prestigio alla città di Gardone Riviera” – Andrea Cipani, sindaco di Gardone Riviera



PROGRAMMA



Sabato 26 giugno

VINICIO CAPOSSELA

TUTTO ESAURITO





Domenica 27 giugno

COMA_COSE

rassegna Indiecativamente

TUTTO ESAURITO





Domenica 4 luglio

ROBBEN FORD & BILL EVANS



Giovedì 8 luglio

FRAH QUINTALE

rassegna Indiecativamente

TUTTO ESAURITO





Venerdì 9 luglio

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

rassegna Indiecativamente



Sabato 10 e 31 luglio

FRANCESCO DE GREGORI

TUTTO ESAURITO





Domenica 11 luglio

PATTI SMITH



Martedì 13 luglio

GIANNA NANNINI

TUTTO ESAURITO





Giovedì 15 luglio

THE ZEN CIRCUS

rassegna Indiecativamente

TUTTO ESAURITO





Venerdì 16 luglio

DARDUST

rassegna Indiecativamente



Sabato 17 luglio

PIÙ LUCE!

I Giorni dell’Inquietudine

curatela artistica di Paola Veneto, Laghetto delle Danze

ingresso gratuito su prenotazione qui





Domenica 18 luglio

NICCOLO’ FABI

TUTTO ESAURITO





Lunedì 19 e martedì 20 luglio

ANTONELLO VENDITTI

TUTTO ESAURITO





Venerdì 23 luglio

MAX GAZZE’



Sabato 24 luglio

SAMUELE BERSANI

TUTTO ESAURITO





Domenica 25 luglio

STEFANO BOLLANI

TUTTO ESAURITO





Giovedì 29 luglio

FIORELLA MANNOIA



venerdì 30 luglio

VASCO BRONDI

rassegna Indiecativamente



Domenica 1 agosto

DANIELE SILVESTRI