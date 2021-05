Francesca Michielin in concerto: le date del tour "Fuori dagli spazi"

Reduce dal grande successo di Sanremo con “Chiamami per nome” e dall’uscita del suo nuovo album “FEAT (Fuori dagli spazi)”, Francesca Michielin ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo del suo tour live, in partenza l’8 luglio da Marostica e organizzato nei luoghi più iconici e suggestivi della Penisola Condividi:

A pochi mesi dalla partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo dove, insieme al collega Fedez si è classificata in seconda posizione con “Chiamami per nome”, Francesca Michielin ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo del suo prossimo tour. Le serate, dedicate alla presentazione dei brani contenuti nel nuovo disco “FEAT (Fuori dagli spazi)” partiranno già quest’estate, con un primo concerto organizzato per giovedì 8 luglio 2021 a Marostica. Protagonista della tournèe sarà senza dubbio anche “Cinema”, il nuovo singolo inciso da Samuel dei Subsonica in compagnia della cantante, che è già un grande successo di visualizzazioni e stream su YouTube e sulle maggiori piattaforme musicali.

“Live – Fuori dagli spazi”: cosa si sa sul tour di Francesca Michielin approfondimento Samuel, pubblicato il lyric video di Cinema con Francesca Michielin Francesca Michielin si è detta entusiasta di tornare a incontrare il suo pubblico dal vivo nelle nuove serate musicali organizzate da Vivo Concerti, in luoghi iconici e suggestivi della nostra Penisola. Nonostante la giovane artista di Bassano del Grappa sia stata una dei pochi musicisti italiani ad andare in tour nell’estate del 2020, a un anno di distanza è impaziente e pronta a replicare. Il nuovo tour di Michielin, dal titolo “Live – Fuori dagli spazi” sarà interamente dedicato alla presentazione dei brani contenuti nell’ultimo disco della cantante “FEAT (Fuori dagli spazi)” uscito il 5 marzo 2021 in occasione della kermesse sanremese. I fan sperano di vedere sul palco anche alcune delle tante collaborazioni presenti nel disco a partire da Fedez, Vasco Brondi e Samuel, fino a Mecna, Colapesce e i Maneskin che con Francesca hanno duettato nel brano “Stato di natura”.