Samuel, pubblicato il lyric video di Cinema con Francesca Michielin

È uscito il 14 maggio, su tutte le piattaforme di streaming e in radio, il nuovo singolo di Samuel “Cinema”, che vede la partecipazione della cantante Francesca Michielin

Disponibile da venerdì 14 maggio, sulle piattaforme di streaming e in radio, il singolo “ Cinema ”, scritto e composto dal leader dei Subsonica, Samuel, featuring Francesca Michielin.

approfondimento

Samuel, il nuovo singolo è 'Cinema', con Francesca Michelin

“Cinema” è la nuova collaborazione, che anticipa l’arrivo della stagione estiva, del frontman dei Subsonica, Samuel, con la cantante e compositrice Francesca Michielin. Il nuovo singolo è disponibile in radio e sulle piattaforme di streaming da venerdì 14 maggio e ha già superato le 26.500 visualizzazioni su YouTube.

Il brano è scritto e composto da Samuel, Federico Nardelli e Colapesce e arriva in un momento in cui “Si sta tornando a un’esigenza: quella di uscire, incontrare i propri amici, rivivere la socialità, ricominciare a saltare”, così come evidenzia il cantautore torinese sul suo profilo ufficiale Instagram.

Per Samuel, “Cinema” è il proseguo della sua carriera da solista, dopo il successo degli album “Il codice della bellezza”, del 2017, e “Brigata Bianca” pubblicato invece nel 2021.