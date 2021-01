6/15 ©Ansa

I maggiori riconoscimenti ai Subsonica arrivano, però, negli anni 2000. Proprio all'inizio del decennio, Samuel e la sua band partecipano, per la prima volta, al Festival di Sanremo con il brano "Tutti i miei sbagli", arrivando undicesimi. Sempre in quel periodo vincono anche il premio per il miglior artista italiano agli MTV Europe Music Award di Stoccolma