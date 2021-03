QT8 - Quentin Tarantino: The First Eight, il doc sul regista americano

In occasione del compleanno del regista americano, il documentario in prima visione sabato 27 marzo su Sky Arte (canali 120 e 400) alle 21.15 e in streaming su NOW . Diretto da Tara Wood, ci racconta i segreti dei primi otto titoli diretti dal geniale cineasta

Immagini d’archivio, frammenti di film e inedite interviste agli attori e ai produttori che hanno vissuto con lui sui set dei suoi capolavori ormai cult del cinema. Con questo mix si delinea la figura del regista contemporaneo più iconico: Quentin Tarantino.

In occasione del suo cinquantottesimo compleanno, QT8 - Quentin Tarantino: The First Eight è il documentario in prima visione sabato 27 marzo su Sky Arte (canali 120 e 400) alle 21.15 e in streaming su NOW. Diretto e prodotto da Tara Wood con Jake Zortman, racconta il folle amore tra Tarantino e il cinema, come spettatore e regista. Una passione iniziata in giovane età con la realizzazione del suo primo film “Le Iene” che lo portò a Cannes, dove iniziò la sua carriera come acclamato regista. Ancora oggi, con i suoi incredibili film alle spalle, il suo amore per la settima arte lo consacra nell’Olimpo Hollywodiano.