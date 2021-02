C'era una volta a Hollywood, Tarantino annuncia il suo primo romanzo

Uscirà nel giugno del 2021, in contemporanea mondiale in 25 paesi, il primo romanzo di Quentin Tarantino . In Italia sarà La nave di Teseo a pubblicare C'era una volta a Hollywood, romanzo che precede il film del 2019 con Brad Pitt e Leonardo Di Caprio, ma che arriva in libreria dopo il film.

Nato nel Tennessee nel 1963, Quentin Tarantino si è trasferito in California all'età di 4 anni. Il suo amore per i film lo ha portato a lavorare in una videoteca, e durante questo periodo ha scritto le sceneggiature di Una vita al massimo e Assassini nati. Il debutto alla regia di Tarantino è avvenuto con Le Iene del 1992, ma ha ricevuto ampi consensi di critica e pubblicità con Pulp Fiction (1994), per il quale ha vinto un Premio Oscar per la migliore sceneggiatura. Tra i suoi film successivi Jackie Brown (1997), Kill Bill Vol.1 (2003) e Vol.2 (2004) e Grindhouse (2007). Tarantino ha ottenuto diverse nomination agli Oscar per Bastardi senza gloria (2009) e Django Unchained (2012), quest’ultimo gli è valso un secondo Oscar per la migliore sceneggiatura. I suoi ultimi film sono The Hateful Eight (2015) e C’era una volta... a Hollywood (2019).