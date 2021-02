Jim Carrey presenta il suo libro "Ricordi e Bugie"

approfondimento

Non è una autobiografia. Non è una lunga lista di conquiste o cadute, di successi o traumi infantili. Non è l'outing su varie dipendenze o tendenze, è semplicemente, si fa per dire, un libro scritto da Jim Carrey. Il che significa prepararsi all'imprevedibile e realisticamente divertirsi mentre l’imprevedibile accade. Quello che ne esce non potrebbe che essere paradossale e sopra le righe, ma estremamente lucido, come tutte le sue maschere e molti suoi film. Si intitola “Ricordi e Bugie” (titolo originale Memoirs and Disinformation) edito da “La Nave di Teseo” ed è scritto a quattro mani con l'amico di lunga data Dana Vachon. Una semi-autobiografia in cui il lettore segue le vicende di un attore non più all'apice del successo ma nemmeno sul viale del tramonto, che passa le giornate a leggere copioni destreggiandosi tra blockbuster o film più impegnati, circondato da agio e ricchezza e non poca noia.