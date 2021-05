Un gioco per incontrare (virtualmente) Fedez, Michielin e Lauro

Per accedere all’esclusivo concerto in streaming è possibile giocare fino al 23 maggio on-air e online. I vincitori potranno vedere in anteprima esclusiva lo show e interagire con gli artisti, vivendo un’esperienza unica nel suo genere

Ottimo esordio per il nuovo RDS Showcase, il format musicale di rinnovato nella sua veste digitale e interattiva, inaugurato con grande successo di spettatori dai Måneskin. La trasmissione del loro Showcase, il 9 maggio su RDS SOCIAL TV, ha visto raddoppiare l’audience media del canale. Gli hashtag #RDSshowcase e #MåneskinRDS sono diventati trend topic su Twitter durante l’on-air televisivo, ultimo passo di un progetto che, nella sua interezza, ha generato una copertura organica di oltre 4 Milioni di contatti.

Prossimi protagonisti annunciati per l’evento in streaming del 4 di giugno sono: FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ. Li abbiamo visti calcare il palco dell’ultimo festival di Sanremo con l’apprezzatissimo brano CHIAMAMI PER NOME ed ora i due artisti saranno guest del prossimo RDS SHOWCASE.

Per accedere all’esclusivo concerto in streaming è possibile giocare fino al 23 maggio on-air e online, (info al link: https://www.rds.it/scopri/eventi-rds/effetto-domino-showcase-fedez-e-francesca-michielin). I vincitori potranno vedere in anteprima esclusiva lo show e interagire con gli artisti, vivendo così un’esperienza unica nel suo genere.

Per tutti gli ascoltatori di RDS e gli amanti della musica, lo showcase sarà trasmesso il 13 giugno alle 20:00 su RDS SOCIAL TV (sul canale DTT 265).

Un altro artista d’eccezione seguirà il duo Michielin Fedez: il 18 giugno sarà la volta della esclusiva streaming del RDS SHOWCASE con ACHILLE LAURO. L’iconico artista ha da poco pubblicato il suo sesto album di inediti “LAURO”, che in pochissimo tempo ha saputo conquistare pubblico e critica. Sarà possibile partecipare all’anteprima giocando in radio e sui canali social di RDS dal 24 maggio fino al 6 giugno.