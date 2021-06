Mahmood in concerto, le date del tour estivo

Torna anche per Mahmood la dimensione live. Il cantante milanese sarà protagonista, dal prossimo 13 agosto, di un summer tour che lo porterà in tutta Italia per presentare dal vivo tutti i suoi vecchi e nuovi successi, a partire dalle hit estratte dall’ultimo disco “Ghettolimpo” pubblicato agli inizi di giugno Condividi:

Dopo l’uscita del suo secondo album ufficiale “Ghettolimpo”, dallo scorso 11 giugno in tutti gli store di dischi on e off line, Alessandro Mahmood ha annunciato a tutti i fan su Instagram che tornerà finalmente live per una breve tournée estiva. Cinque date, in partenza il 13 agosto dall’Oversound Festival di Lecce, che porteranno l’artista pop e urban in giro per l’Italia e che si preannunciano essere una vera e propria anticipazione del tour ufficiale in autunno. Durante il summer tour di Mahmood, organizzato da Friends&Partner, il cantante italo-egiziano presenterà tutti i suoi vecchi e nuovi successi, a partire dalle hit estratte dall’ultimo disco come “Dorado”, “Rapide”, “Inuyasha” o ancora “Zero” e “Klan”, fino alle storiche “Soldi”, “Barrio”, “Gioventù bruciata” e molte altre.

Tutte le date del summer tour di Mahmood approfondimento Mahmood mette nel suo Ghettolimpo le storie di una umanità semplice Mahmood porterà finalmente live l’atmosfera sospesa tra cielo, inferi ed eroi quotidiani del suo nuovo album “Ghettolimpo”, con uno speciale summer tour che attraverserà alcune tra le location e i festival più apprezzati di Italia. Si partirà il prossimo 13 agosto dall’Oversound Festival di Lecce, per tornare il 4 settembre con una meravigliosa festa finale a suon di musica nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina. Tutte le date della tournée estiva di Mahmood: Venerdì 13 agosto 2021 - Oversound Festival, Piazza Libertini, Lecce

- Oversound Festival, Piazza Libertini, Lecce Sabato 21 agosto 2021 - Arena Rugby Mariapia, Alghero (SS)

- Arena Rugby Mariapia, Alghero (SS) Martedì 24 agosto 2021 - Piazza Castello, Benevento

- Piazza Castello, Benevento Giovedì 26 agosto 2021 - Piazza Riforma, Lugano

- Piazza Riforma, Lugano Sabato 4 settembre 2021 - Teatro Antico, Taormina Si tratta di un calendario in continuo aggiornamento, visto che a breve verranno annunciati nuovi live tra cui quello al Lucca Summer Festival, presso le Mura Storiche della città. Come annunciato dallo stesso cantante su Instagram, i biglietti e tutte le informazioni necessarie per partecipare al tour estivo di Mahmood sono già disponibili sui canali ufficiali degli enti organizzatori Friends&Partners. Nel dettaglio, è stato comunicato che la vendita ufficiale dei ticket per l’ingresso alle serate, è già attiva dalle ore 16:00 dello scorso venerdì 25 giugno.