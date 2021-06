Cresce l'attesa per il nuovo progetto del cantautore e rapper milanese, svelata la tracklist e le collaborazioni presenti Condividi:

Conto alla rovescia per l’uscita di “Ghettolimpo”, il nuovo album di Mahmood atteso per il prossimo 11 giugno. Il rapper svela la tracklist pubblicando la sequenza di titoli via Instagram con un post sul suo profilo ufficiale. Insieme ai titoli, rivelati anche i nomi degli artisti coinvolti nel progetto. Entusiasmo alle stelle per i fan: tra gli ospiti del nuovo album anche Elisa Toffoli e il musicista e filmmaker Woodkid.

“Ghettolimpo”: la tracklist del nuovo album di Mahmood Quattordici tracce e poche collaborazioni secondo una modalità non comune per le recenti tendenze dell'industria discografica. All'interno di “Ghettolimpo” ritroviamo le hit di successo che hanno consolidato il successo di Mahmood nelle ultime stagioni: “Rapide”, “Dorado” brano realizzato con Sfera Ebbasta e Feid, “Inuyasha”, “Zero” e “Klan”. Dei Ghettolimpo Inuyasha Kobra Baci dalla Tunisia Klan Zero Rubini feat. Elisa Toffoli Dorado feat. Sfera Ebbasta e Feid Talata (٣) T'amo Karma feat. Woodkid Rapide Icaro è libero Per ingannare il tempo nell’attesa dell’uscita, Mahmood ha pubblicato ad aprile un videogame interamente dedicato al nuovo album in arrivo. Accedendo al primo livello del gioco, si scopriva che il singolo apripista era “Inuyasha”, scritto dalla pop star milanese in compagnia di Dario Faini alias Dardust, uscito lo scorso 3 febbraio. Tra i materiali inediti - che ritroviamo anche nel secondo livello dedicato a “Zero” - ci sono il video ufficiale della canzone, il testo appositamente ri-editato con immagini evocative del suo significato e una versione acustica del pezzo, che sarà disponibile nel Bonus Vinyl “Rarities”. Ad esse si aggiungono poi una speciale edizione cartacea del manga da cui il singolo trae ispirazione (Manga Vibe 3, pubblicato da Shockdom, disegni di Redjet con supervisione di Mahmood) e un video con assaggi dal dietro le quinte e post production della canzone.