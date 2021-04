Mahmood, un videogame per scoprire l'album "Ghettolimpo"

L’attesa per l’uscita del nuovo album di Mahmood si fa sempre più sentita. Per ingannare il tempo che manca al prossimo 11 giugno, il cantante milanese intrattiene i fan con un videogioco sul web, dove ogni livello consente di sbloccare materiale inedito

Tutti possono partecipare. Come spiega Mahmood su Instagram, basta solo collegarsi al sito ufficiale del cantante Mahmood.it e, nella pagina che si apre sullo schermo, cliccare sul personaggio che appare.

Il nuovo album di Mahmood, “ Ghettolimpo ”, si prepara al debutto il prossimo 11 giugno 2021 . L’attesa dei fan non è mai stata così forte, tanto da spingere lo stesso cantante a ingannare il tempo con la pubblicazione di un videogioco online. Ogni traccia del nuovo disco diventa così un livello da vivere interattivamente per sbloccare del materiale inedito.

Il videogame condiviso da Alessandro Mahmood è interamente dedicato al nuovo album in arrivo, dal nome “Ghettolimpo”. Accedendo al primo livello del gioco, scopriamo che il singolo apripista è “ Inuyasha ”, scritto dalla pop star milanese in compagnia di Dario Faini alias Dardust, uscito lo scorso 3 febbraio.

“Zero” è il titolo del nuovo singolo di Mahmood, in radio e streaming dallo scorso martedì 20 aprile.

Scritto da Alessandro e composto con Davide Petrella e Dardust, si tratta del secondo inedito estratto dal nuovo album “Ghettolimpo”. Scelto per essere la colonna sonora dell’omonima serie di Antonio Dikele Distefano, in onda su Netflix e visibile anche su Sky Q, racconta una faccia del vero amore, quella di due persone che si rincorrono continuamente e si vogliono bene nonostante tutto. “Zero” è una canzone che riconferma la grande cifra stilistica di Mahmood che prende la posizione di vero apripista italiano verso melodie più urban e internazionali, frutto anche della sua enorme versatilità di voce e scrittura e la multiculturalità in cui ha sempre vissuto e che gli ha aperto una finestra sul mondo.