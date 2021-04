Mahmood annuncia il nuovo album "Ghettolimpo"

Come lo stesso artista racconta, in “Ghettolimpo” troveranno sicuramente un posto di spicco gli ultimi tre singoli di grade successo, che sono valsi al cantante diversi dischi di platino. Avremo quindi il piacere di riascoltare “ Rapide ”, “ Dorado ” e “ Inuyasha ”, che si andranno ad aggiungere a una tracklist del tutto inedita.

Lo ha annunciato alla sua platea di fan ormai internazionale con un messaggio su Instagram in cui mostra, con ogni probabilità, quella che sarà la cover del suo secondo album in studio. Alessandro Mahmood , cantante e autore milanese classe ’92, si prepara ad accogliere il nuovo album dal curioso titolo “ Ghettolimpo ”, in tutti gli store musicali dall’ 11 giugno 2021 .

“Ghettolimpo”: info, tracklist e collaborazioni

In attesa di informazioni più approfondite su tracklist e collaborazioni che ritroveremo nell’album, sicuramente “Ghettolimpo” suonerà ancora una volta tre tra i singoli di maggiore successo dell’interprete milanese. Oltre a “Rapide”, “Dorado” e “Inuyasha”, Mahmood annuncia che sarà presente anche il nuovo brano “Zero”, in uscita il prossimo mercoledì 21 aprile. La canzone è stata incisa per far parte della colonna sonora dell’omonima serie nata dalla penna di Antonio Dikele Distefano e in onda proprio dal 21 aprile su Netflix e su Sky Q. Ad accompagnare ancora una volta Mahmood, gli amici autori e musicisti Petrella e Dardust che ne cura anche la produzione.

“Ghettolimpo” sarà quindi il secondo album di Mahmood, che arriva dopo il grande successo (anche internazionale) di “Gioventù Bruciata” del 2019, in cui è contenuta la hit “Soldi” con cui lo stesso ha vinto al 69esimo Festival di Sanremo.

Come si legge sui social, “Ghettolimpo” sarà disponibile in preorder in versione CD e Vinile autografato.