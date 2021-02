Mahmood, pubblicato il video The Making Of Inuyasha

Un filmato svela dettagli e particolari del nuovo videoclip del vincitore della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo Condividi:

Dallo sviluppo dell’idea creativa alla location passando per le tecniche di ripresa, il video The Making Of Inuyasha accompagna il pubblico sul set mostrando dettagli e particolari dell’enorme lavoro fatto per la realizzazione del videoclip del nuovo straordinario singolo del cantante, classe 1992.

Mahmood: il video di inuyasha approfondimento Mahmood, è uscito il videoclip ufficiale del nuovo singolo Inuyasha Mahmood ha fatto il suo atteso comeback discografico con la ballad che ha subito conquistato il cuore del pubblico. The Making Of Inuyasha racconta tutto ciò che si cela dietro la creazione del videoclip del brano svelandone curiosità e retroscena. Il filmato si apre parlando della nascita del singolo, queste le parole del cantante: “Sono stato ispirato da Inuyasha, la serie anime che guardavo da bambino. Inuyasha cerca di sopprimere il suo lato malvagio e rimanere per metà demone così da proteggere i suoi compagni di viaggio”. Il video lascia poi spazio alla visione creativa portata in vita dal regista Simone Rovellini, in grado di traslare in immagini l’dea della voce di Soldi.