Mahmood, tutti gli indizi sul nuovo singolo

Per aprire il nuovo anno, Mahmood aveva espresso tutta la sua voglia di poter finalmente proporre ciò che da tempo ha conservato. L’album doveva uscire nel 2020 ma il Coronavirus(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha rallentato il processo come ammesso dallo stesso artista “non poter conoscere luoghi e persone nuove ha rallentato un po’ la scrittura. Spero davvero che in questo 2021 possa farvi sentire tutto ciò che ho conservato in questi mesi, da sopra un palco”. Il messaggio viene chiuso con un sibillino “Manca poco...” che in qualche modo ha anticipato ciò che Mahmood sta iniziando a rivelare. Nelle ultime settimane sono tanti gli indizi pubblicati che anticipano l’arrivo di un nuovo singolo. Non si conosce la data ufficiale ma tutto lascia presagire che nei prossimi giorni Mahmood potrebbe finalmente pubblicare una nuova canzone.

Mahmood e gli indizi pubblicati sui social Tutto ha inizio con la pubblicazione di due post. Nel primo Mahmood è disegnato in versione anime con le sembianze di un samurai all’interno di un cerchio nero e i contorni infuocati. La foto è stata accompagnata da una didascalia con ideogrammi giapponesi che tradotti indicano il nome Inuyasha, uno dei manga più apprezzati e che racconta la storia di un mezzodemone cane alla ricerca dei frammenti della Sfera dei Quattro Spiriti. Successivamente Mahmood ha pubblicato un’altra foto, un suo primo piano ad altezza bocca e con le mani coperte da guanti neri. Vere e proprie informazioni sono arrivate invece dalle stories pubblicate e dalle risposte date dallo stesso artista. L’autore di “Rapide”, “Soldi” e “Barrio” ha pubblicato un ideogramma per rispondere alla richiesta di svelare almeno il titolo. Dalla traduzione si evince la parola “Grande” ma sono tutte supposizioni non confermate ufficialmente dall’artista. Dopo aver spiegato che non si tratta di un featuring, ha rivelato che la musica è nata tutta d’un fiato mentre il testo è stato scritto in due mesi e mezzo. I fan hanno ipotizzato che possa trattarsi di una canzone d’amore perché Mahmood ha spesso utilizzato l’emoticon del cuore spezzato e quella del gelo.