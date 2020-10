Mahmood in concerto, il tour slitta al 2021: info e date

Dal 2020 al 2021, il tour di Mahmood si sposta di un anno e viene riprogrammato a causa dell’emergenza sanitaria ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Il cantautore si esibirà quindi solo a novembre 2021 con otto date in giro per l’Italia , una scelta che fa il paio con il rinvio dell’uscita del nuovo album, prevista in questi mesi e rimandata a data da destinarsi. L’apertura del tour era prevista all’Alcatraz di Milano lo scorso 3 novembre, ora invece la prima data sarà alla Casa della Musica di Napoli il prossimo 12 novembre. Successivamente Mahmood si esibirà a Roma all’Atlantico, poi a Firenze al Tuscany Hall, a San Biagio di Callalta al Supersonica Arena, a Nonantola al Vox Club e a Venaria Reale al Concordia. Il tour si concluderà con due date all’Alcatraz di Milano previste per il 23 e 24 novembre 2021.

Un 2020 ricco di singoli e collaborazioni

Proprio negli ultimi giorni è stata annunciata la partecipazione di Mahmood a “Note di viaggio – Capitolo 2: Non vi succederà niente”, nuovo album di Francesco Guccini con la regia di Mauro Pagani. Per l’occasione la voce di “Soldi” ha reinterpretato “Luna Fortuna” canzone presente nell’album “Parnassius Guccinii” pubblicato nel 1993. A gennaio Mahmood ha pubblicato il singolo “Rapide”, come prima anticipazione del nuovo album, successivamente ha collaborato come autore ad “Andromeda”, canzone presentata da Elodie al Festival di Sanremo 2020. Durante il lockdown, il cantautore ha proposto il singolo non ufficiale “Eternantena”, con la produzione di Muut, mentre il 15 maggio è uscito “Moonlight popolare” in collaborazione con Massimo Pericolo e prodotto da Crookers. Il 10 luglio è stato il turno di “Dorado” con la partecipazione del rapper Sfera Ebbasta e del colombiano Feid. Nello stesso mese è stato scritturato come protagonista di “Rajel”, una miniserie web di 4 puntate da 15 minuti ciascuna trasmessa su YouTube. Viene raccontata la storia di un ragazzo islamico e italiano di seconda generazione, Raf, che viene imprigionato per furto e poi coinvolto in un progetto rieducativo per girare il film “Tutti i colori del mondo”.