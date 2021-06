Mahmood, il backstage del videoclip di Klan

Più di 30.000 visualizzazioni per il filmato che offre uno sguardo inedito sul video del nuovo singolo del cantante

In attesa della distribuzione dell’album, Mahmood , classe 1992 , ha portato il pubblico sul set del videoclip del singolo offrendo uno sguardo inedito sulla produzione.

Ghettolimpo è l’atteso nuovo progetto discografico dell’artista che si è imposto come un vero e proprio fenomeno mediatico scalando le classifiche di vendita e ottenendo numerosi e prestigiosi riconoscimenti.

approfondimento

Mahmood: il video del nuovo singolo Klan

L’album conterrà anche Zero, Dorado in collaborazione con Sfera Ebbasta e Feid, Inuyasha e Rapide, quest’ultimo certificato con ben due dischi di platino per aver venduto più di 140.000 copie nel Bel Paese.