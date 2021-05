Mahmood, il nuovo singolo è "Klan": il testo

Dopo aver annunciato sui social l’arrivo di una bella notizia, Mahmood non delude i fan di tutto il mondo, anzi regala la parola chiave per sbloccare il terzo livello dedicato al suo nuovo album “Ghettolimpo”, in uscita il prossimo 11 giugno 2021. “ Klan ” non è solo il titolo dedicato a questa missione virtuale, ma è anche quello del terzo singolo estratto dal disco che, insieme a “ Inuyasha ” e “ Zero ”, inizia a comporne la tracklist. Come si legge sul sito ufficiale, la nuova canzone uscirà il prossimo venerdì 14 maggio in tutti gli store musicali fisici e online.

Il testo di “Klan”

Ti dico che l'amore come il crimine non paga

Fai scene poi rovini la serata

Sei il palo quando arriva la retata

Te quiero si me mata



Mi vedi come un killer

Ti twerka il cuore a mille

Vulcano sulle Antille

Se guardi non c'è filler

Via da me via da me via da me

Ti richiamerò resta qui in zona

Via da te via da te via da te

Golden Hour Daytona



Spari fuoco con gli AK solo quando siamo soli

Mezzanotte sembra giorno in piedi sopra il pullmino

Sto fuori di me quando brucio per te

Non ti ho detto mai che

La notte noi siamo un Klan

La notte noi siamo un Klan



Ti giuro che se guido io finiamo fuori strada

Cafoni dall'Italia, Lady Gaga

Lo sguardo tuo è come una pugnalata

Te quiero solo si me mata



Zingari nelle tende

Sul mare il sole splende

Ferite con le bende

Bastardo chi si offende



Via da me via da me via da me

Ti richiamerò resta qui in zona

Via da te via da te via da te

Golden Hour Daytona



Spari fuoco con gli AK solo quando siamo soli

Mezzanotte sembra giorno in piedi sopra il pullmino

Sto fuori di me quando brucio per te

Non ti ho detto mai che

La notte noi siamo un Klan

La notte noi siamo un Klan

Giriamo un po' tra ragazzini che impennano in T-Max

Ora lo sai cosa si fa per entrare nel mio Klan

Non servirà tatuarsi draghi sopra la schiena

Ora lo sai come si fa per entrare nel mio Klan



Via da me via da me via da me

Ti richiamerò resta qui in zona

Via da te via da te via da te

Golden Hour Daytona



Spari fuoco con gli AK solo quando siamo soli

Mezzanotte sembra giorno in piedi sopra il pullmino

Sto fuori di me quando brucio per te

Non ti ho detto mai che

La notte noi siamo un Klan

La notte noi siamo un Klan

La notte noi siamo un Klan