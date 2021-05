È uscito il videoclip che anticipa l'uscita dell'album "Ghettolimpo", in arrivo il prossimo 11 giugno. Girato da Attilio Cusani in Sicilia, il video accompagna il terzo singolo trainante del nuovo album, dopo Inuyasha e Zero, quest'ultimo tratto dalla soundtrack dell'omonima serie televisiva di Netflix

È appena uscito il videoclip del nuovo singolo di Mahmood, Klan. Terzo singolo trainante dell'album atteso per il prossimo 11 giugno, Ghettolimpo, questo pezzo segue Inuyasha e Zero, i due primi singoli usciti (il secondo dei quali è dalla soundtrack dell'omonima serie televisiva di Netflix).



Il videoclip di Klan vede alla regia Attilio Cusani ed è girato in Sicilia, a Fiumara d’Arte (presso il Parco dei Nebrodi e la Valle dell’Halaesa).

A fare da filo conduttore delle immagini è la nostalgia della vecchia vita di noi tutti, quella caratterizzata da abbracci, baci, tocchi e contatti fisici. Impossibile non trasalire di emozione nel vedere le immagini di questo videoclip che trasudano legami, valicando quel distanziamento sociale che ormai abbiamo introiettato dentro di noi. Un distanziamento sociale (da seguire ancora pedissequamente, finché l'emergenza sanitaria non si sarà conclusa) che ha modificato il nostro modo di essere. Vedendo in questo video come i corpi si sfiorano, si toccano e si amalgamano (nelle scene di masse di corpi, quasi evocative di opere dell'artista Vanessa Beecroft), si capisce quanto si siano modificati gli usi e costumi degli esseri umani negli ultimi mesi a causa della pandemia.