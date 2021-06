Bologna, arriva il Go Go Bo: gli organizzatori raccontano la storia

L'appuntamento è il 3 e 4 luglio con una lineup molto variegata: dal cantautorato di Colombre e Roberto Angelini al sound new wave dei Soviet Soviet, fino al suono più rock e alternativo di Little Pieces of Marmelade e dei Melancholia e al new pop di Ginevra. Cosa accadrà lo raccontano gli organizzatori Mirko Perri, Giovanni Marinelli e Armando Canzonieri

L’idea di questo festival ci è venuta in maniera abbastanza spontanea quando, dopo alcune collaborazioni insieme, ci siamo ritrovati rinchiusi in casa a causa della pandemia col desiderio di rinascere in qualche modo, di ripartire. Lo scorso anno abbiamo messo insieme le nostre esperienze e a settembre 2020 abbiamo organizzato la prima edizione di Go Go Bo con dieci artisti sul nostro palco in un solo giorno, riscuotendo un bel riscontro da parte del pubblico. In questa edizione 2021 c’è la volontà di crescere. Abbiamo pensato di passare da un unico giorno a due giornate di festival e proveremo a creare un ambiente che faccia stare bene e in armonia il pubblico, gli artisti e gli addetti ai lavori.



Nelle giornate del 3 e 4 luglio, Go Go Bo si presenta anche quest’anno con una lineup molto variegata: dal cantautorato di Colombre e di Roberto Angelini, al sound new wave dei Soviet Soviet, fino al suono più rock e alternativo di Little Pieces of Marmelade e dei Melancholia e al new pop di Ginevra. L'idea è quella di creare un festival per tutti, dove diversi mondi musicali si incontrano, si scrutano e, infine, si abbracciano. A partire dalle 16:30, il pubblico troverà due palchi all’aperto per godersi due giornate ricche di musica live stando sedutə sul prato del parco Pontelungo di Bologna, un enorme spazio verde con due punti ristoro per l’area drink & food e dj set durante tutti i cambi palco e a chiusura della lineup.



Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora da noi e dal nostro staff, un gruppo di venti giovani ragazzə pienə di entusiasmo e voglia di mettersi in gioco per amore della musica. È un onore avere anche il supporto del Comune di Bologna, essendo rientrati quest’anno nella rassegna estiva di Bologna Estate. Il nostro obiettivo a medio e lungo termine è portare questo festival in uno spazio ancora più ampio, fino a farlo rientrare nel mood dei festival storici del nostro paese, così da trasformarlo man mano in una realtà solida, un punto di riferimento per la musica italiana e - chissà? – forse, col tempo, anche per quella internazionale.