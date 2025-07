Addio a Celso Valli, l’architetto del pop italiano

Era l’anima musicale che non si vedeva, ma suonava dentro ogni grande successo del pop italiano. Celso Valli non saliva sul palco, non appariva nelle copertine, eppure dietro ogni accordo iconico – da Mina a Vasco, da Baglioni a Ramazzotti – c’era il suo tocco elegante, invisibile ma imprescindibile. Oggi il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi maestri assoluti.

Con Vasco Rossi fu molto più di un semplice arrangiatore: contribuì a tracciare l’identità sonora di brani come “Senza parole”, “Sally” e “Un senso”. Collaborò anche con Eros Ramazzotti (“Adesso tu”, “Cose della vita”, “Più bella cosa”), Laura Pausini, Giorgia, Andrea Bocelli, Il Volo, Renato Zero, Jovanotti.

Dagli anni Ottanta in poi, il suo nome è comparso nei crediti dei più grandi successi della musica italiana: da Mina a Gianni Morandi, da Raf ai Matia Bazar. Con Claudio Baglioni collaborò a dischi epocali come La vita è adesso e Oltre, diventandone il punto di riferimento musicale.

Nato a Bologna il 14 maggio 1950, Celso Valli si diplomò in pianoforte al Conservatorio “Giovanni Battista Martini”, cominciando la sua carriera come tastierista nelle band Ping Pong e Bulldog. Nei primi anni '80 diede vita a una propria big band jazz, ma fu dietro le quinte del pop italiano che lasciò il segno più profondo.

Premi, riconoscimenti e progetti personali

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi dischi d’oro e di platino, un Latin Grammy per l’album Primavera Anticipada di Laura Pausini e il Leone d’oro alla carriera nel 2006. Nel 2011 fu premiato con il disco di diamante per Vivere o niente di Vasco Rossi. Nel 2022 pubblicò Sette canzoni al piano, album solista in cui condensò il suo universo musicale con delicatezza e raffinatezza: un testamento artistico in punta di dita.