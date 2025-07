Vasco Rossi, sold out record per il tour 2026

Il nuovo tour del rocker di Zocca registra il tutto esaurito con un anno di anticipo: in sole due ore, venduti oltre 350mila biglietti per i dieci concerti previsti in cinque città italiane

A pochi giorni dalla conclusione del suo tour negli stadi, Vasco Rossi segna un nuovo primato: il "Vasco Live tour 2026" ha registrato il sold out in appena due ore dall’apertura della vendita generale. Sono oltre 350mila i biglietti acquistati per i dieci concerti previsti nella prossima estate, distribuiti in cinque città italiane. L’annuncio è arrivato nel giorno dell’uscita del remix del brano “Va bene, Va bene così”, aggiungendo ulteriore entusiasmo tra i fan.