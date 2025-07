"Maria", il film con Angelina Jolie da stasera su Sky e NOW

Il regista Pablo Larraín racconta gli ultimi giorni di Maria Callas in un ritratto intimo e struggente. Protagonista Angelina Jolie, in onda il 28 luglio su Sky Cinema. Disponibile anche in streaming su NOW e on demand

Lunedì 28 luglio alle 21:15 debutta in prima TV su Sky Cinema Uno Maria, il nuovo film di Pablo Larraín con Angelina Jolie nei panni di Maria Callas. Disponibile anche in streaming su NOW e on demand (anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass), il film è stato presentato in concorso alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia nel 2024. Un’opera che si inserisce nella trilogia del regista cileno dedicata a figure femminili iconiche, dopo Jackie e Spencer.