Mahmood racconta la sua adolescenza nel nuovo singolo "Rubini"

Come raccontato dallo stesso cantante italo-egiziano, la storia di “Rubini” segue un fil rouge che non è altro che la vera avventura di vita dell’artista. A distanza di anni, l’uomo rivede il travagliato periodo della sua adolescenza con gli occhi di un adulto ben più consapevole e conscienzioso su ciò che avrebbe potuto fare e sarebbe stato meglio fare durante quei momenti ormai passati. Come aveva promesso con la presentazione ufficiale dell’album “ Ghettolimpo ”, lo scorso giugno, il disco sarebbe stato incentrato sulla storia dei veri eroi umani e delle persone che danno lustro alla quotidianità delle nostre vite. In “Rubini”, Mahmood ricorda così anche le prime relazioni amorose e le avvenure con gli amici di sempre, che soprannomina Gugu e Davide.

Mahmood racconta la collaborazione con Elisa

Scritto a quattro mani durante un fortunato soggiorno in Toscana, il nuovo singolo di Mahmood dal titolo “Rubini”, sarà in alta rotazione radiofonica dal prossimo venerdì 27 agosto, in un’inedita collaborazione dell’artista urban accanto ad Elisa. Con loro anche il produttore Dario Faini alias Dardust. Ecco cosa ha raccontato il cantante sulla partecipazione alla scrittura e messa in musica del brano di Elisa, per lui un sogno che si avvera: “Elisa è una delle artiste italiane che più ho nel cuore e per cui nutro una stima immensa e grazie alla quale ho imparato molto. Questa collaborazione ha per me un’importanza gigantesca, tanto che è il pezzo a cui ho più lavorato, perché volevo che fosse perfetto. Mi sono immediatamente innamorato del provino di Elisa: ho iniziato subito a metterci la testa, rielaborandolo con aggiunte di testo, un nuovo intro e aggiungendo delle chitarre sognanti nel ritornello”.