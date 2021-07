15/15 ©Kika Press

Settembre – Prato è spettacolo. In partenza il 28 agosto, la kermesse che porterà per tutta la fine dell’estate, un variegato cast di artisti nella città toscana, più precisamente in Piazza Duomo a Prato. Faranno tappa con il loro tour ad agosto, Max Gazzé (28/08) e Samuele Bersani (31/08).

Targhe Tenco 2021, i vincitori: da Samuele Bersani a Madame