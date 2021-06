Max Pezzali, tutte le date del tour 2021

In attesa dell'evento del 2022 a San Siro, il cantante partirà con il tour estivo Max 90 Live, che avrà come protagoniste le sue canzoni anni '90

Buone notizie per i fan di Max Pezzali: in attesa dell'evento a San Siro, inizialmente previsto per il 2020 e, causa pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), spostato al 2022, il cantante ha deciso di attraversare l'Italia con un tour estivo dedicato esclusivamente agli anni '90.

Max90 Live, cosa sappiamo

I biglietti per le date di “Max90 Live” sono disponibili su Vivo Concerti dal 10 giugno e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 15 di martedì 15 giugno 2021.