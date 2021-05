Lo ha annunciato la stessa squadra milanese, con un comunicato ufficiale: dopo il logo, l’ Inter cambia anche il suo inno . Da poche ore, la canzone simbolo dell’intera squadra, diventa “ I M Inter (Yes I M) ”, un titolo evocativo che celebra il vero significato della fede interista e che da ora in poi sarà suonato e cantato da tutti i tifosi prima di ogni match. “I M Inter (Yes I M) è una dichiarazione di scelta (Yes) che si unisce a un coro orgoglioso (I M Inter), quello dei tifosi interisti che sicuramente noteranno tutte le citazioni all’interno del brano.

La canzone è stata scritta niente di meno che da Max Pezzali , in collaborazione con Claudio Cecchetto e lo speaker ufficiale della squadra, Mirko Mengozzi , che presta anche la sua voce accanto a quella di Caterina Mastaglio . La musica è invece opera di Renato Garretto e Dj Pitch . Come annunciato dalla squadra sui profili social ufficiali, il nuovo brano è già disponibile per il download sulle principali piattaforme di streaming musicale, da ieri mercoledì 12 maggio 2021 . Come regalo per la conquista del 19esimo scudetto, sarà inoltre possibile, per i tifosi di tutto il mondo, scaricare una base strumentale da utilizzare per ricreare una versione del nuovo inno completamente personalizzata. Allo stesso modo, l’iniziativa “I M REMIX” darà la possibilità a deejay e producer di fede nerazzurra di rimixare il brano.

Il testo di “I M Inter (Yes I M)”

I aM Inter

I M Inter

I aM Inter

I M Inter



Senza te non ci so stare

Di nerazzurro batte il cuore

Dal primo all'ultimo minuto

Canteremo all'infinito:

"Siamo noi, solo noi!"



Non siamo scesi mai all'inferno

Inter Milano il nostro orgoglio

Il tuo nome e la tua storia

Suona dentro la memoria

"Siamo noi, solo noi!"



Yes, I M Inter

Yes, I M Inter, ohhh ohhh

Yes, I M Inter

Yes, I M Inter, ohhh ohhh

Cambian le maglie dei campioni

Ma non cambiano i colori

Di un coro con la stessa voce

Gli occhi con la stessa luce

"Siamo noi, solo noi!"

I nostri cuori in mezzo al campo

Saranno sempre li' al tuo fianco

In ogni attacco e ogni difesa

In trasferta come in casa

"Siamo noi, solo noi!"



Era la sera dеl 9 marzo 1908

Erano poco piu' di 40

Oggi siamo milioni

"Sempre

E solo

Forza

Inter!"

Yеs, I M Inter

Yes, I M Inter, ohhh ohhh

Yes, I M Inter

Yes, I M Inter, ohhh ohhh

Yes, I M

Yes, I M

Yes, I M

Yes, I M

Yes, I M Black & Blue

Yes, I M Black & Blue

Yes, I M Black & Blue

Yes, I M Black & Blue

(Black & Blue, Black & Blue, Black & Blue)

Yes, I M

La squadra di Milano siamo noi

Yes, I M

I'm one for all, I'm not for everyone