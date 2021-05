Povia ha scritto un inno per l'Inter: "Spero di sentirlo in radio"

Dopo lo scudetto appena vinto dall’Inter, la squadra potrebbe avere a breve un nuovo inno. Il dibattito è ancora aperto ma, dopo il pensionamento anticipato di “Pazza Inter”, Povia ha pubblicato su YouTube la propria versione del nuovo inno non ancora approvato dalla squadra. Il titolo del brano è “Vero Nerazzurro”.

Il cantautore è un vero tifoso dell’Inter e ha voluto dedicare la sua creazione al padre scomparso di recente con la speranza di sentirla risuonare dagli altoparlanti di San Siro prima di ogni partita. La passione per la squadra, ha detto lo stesso Povia, gli è stata trasmessa proprio dal padre che ha voluto ricordare e celebrare grazie alle immagini del video “ufficiale” del brano.

Come già detto l’inno non è stato ufficialmente approvato dall’Inter e, al momento, tra gli altri candidati dalla creazione del nuovo inno ci sarebbero anche Max Pezzali e Claudio Cecchetto. In realtà, nonostante le grandi speranze, il cantautore milanese sa bene che la schiera dei suoi “fedelissimi” haters è sempre in agguato e per questo sui suoi social ha lanciato loro un messaggio di sfida. Lo sanno tutti però, che la passione per il calcio è più forte di qualsiasi cosa, anche di qualche troll in rete.