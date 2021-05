Willie Peyote in concerto, le date del tour estivo

Willie Peyote, le nuove date del tour

“Finalmente possiamo annunciare che quest'estate SI SUONA!” ha scritto l’artista sui social. “Nel nuovo calendario che vedete ci sono molte date già previste l'anno scorso e alcune invece sono nuove di pacca. Essendo però un anno particolare, tra quelle previste per il 2020 alcune hanno cambiato location e, purtroppo, 3 sono state annullate. Di seguito trovate anche le indicazioni precise per i rimborsi”.

DETTAGLI DATE:

19 giugno 2021 - Rocca Malatestiana, Acieloaperto, Cesena (recupero 20 giugno 2020)

1 luglio 2021 - Sequoie Music Park, Bologna (recupero 2 luglio 2020)

10 luglio 2021 - Porto Antico, Genova (recupero 6 luglio 2020)

18 luglio 2021 - Lago Goillet, Musicastelle, Cervinia (nuova data)

23 luglio 2021 - Arena Campo Marte, Brescia (recupero 17 aprile 2021 al Brixia Forum)

5 agosto 2021 - Parco delle Rose, Grado (nuova data)

20 agosto 2021 - Arena del Mare, Terrasound, Francavilla al Mare (nuova data)

24 agosto 2021 - Cavea, Auditorium Parco della Musica, Roma (recupero del 21 giugno 2020, posticipato al 16 giugno 21 per “Rock in Roma” - Ippodromo delle Capannelle)

26 agosto 2021 - Nosound Urba Fest, Servigliano (nuova data)

2 settembre 2021 - Prato è spettacolo (recupero del 2 settembre 2020)

Il calendario è in aggiornamento, e l’entourage del cantante sta lavorando per aggiungere altre date ancora. I biglietti acquistati per le vecchie date restano validi, mentre è possibile chiedere il rimborso a TicketOne per le date annullate:

19 giugno 2020 - Sherwood Festival, Padova

21 luglio 2020 - Arena Flegrea, Napoli

21 agosto 2020 - Arena della Versilia, Cinquale

“Vi invito a tenere monitorati il sito www.magellanoconcerti.it e gli eventi sul caro vecchio Facebook per tutti i dettagli organizzativi (orari, indirizzo location, modalità di accesso ecc.) che potrebbero cambiare in base agli aggiornamenti delle normative vigenti” ha scritto.