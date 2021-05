Concerto del Primo Maggio: le nostre pagelle in un giorno speciale

La musica riparte in un giorno che ha un valore speciale, il giorno dei lavoratori. Il mondo della musica in questi mesi di clausura ha perso molte figure professionali e dunque oggi è più che mai importante esserci

SEGUI IL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO SUL LIVE BLOG E' un Primo Maggio per tutti, per chi spera nel futuro e per chi lotta con coraggio...è il nostro giorno il Primo Maggio. Che si apre con un messaggio sociale forte, eseguito dall' Orchestraccia , che rivendica il valore della persona e il diritto alla scelta anche quando le decisioni passano sopra la nostra testa. E' con un testo di Giorgio Gaber del 1984 che si apre l'edizione del 2021 del concertone. L'Italia si cura con il lavoro e si parte con la musica. ALEX BRITTI - VOTO 7+ Il clima è già caldo ma lui parte con Gelido . Il suo volto è tirato, pesa aprire un Primo Maggio in una edizione così socialmente forte. Continua con Baciami (e portami a ballare) dove emergono le coriste. Poi ci sono le varie versioni de La Vasca , compresa una stile Gipsy King e un'altra The Beatles che Alex Britti ascolta sorridente. MODENA CITY RAMBLERS - VOTO 9 Eccoli su un autobus all'interno di un capannone dell'Industria Italiana utobus di Bologna. E non potevano non partire con Bella Ciao . Il loro non è un messaggio è una poesia. Per altro la loro versone è quella che più ci ha accompagnato nei momenti bui di questi mesi. D'altra parte non c'è Primo Maggio senza Bella Ciao! Y NOT - VOTO 6/7 L'emozione si legge nel volto, ma lui la esorcizza con abito bluette e ballando. Il brano è Preferivo te . CARGO - VOTO 6/7 Una ballad romantica la sua, lui statuario su un palco che fa tremare le gambe. Premio 1MNEXT. MARTE MARASCO - VOTO 6- Presenta Sarà per sempre e lei ha un atteggiamento spavaldo che piace. Ma il brano non arriva con la forza che dovrebbe. NENO - VOTO 6 Il brano è Blablabla che è un po' rap, in po' indie, un po' pop. Divertente e facile a diventare un tormentone.

approfondimento

Il Concerto del Primo Maggio di H.E.R.: la playlist

CHADIA RODRIGUEZ E FEDERICA CARTA - VOTO 7/8

Giganteggiano con Bella Così che è un messaggio pop sulla condizione femminile. Chadia si toglie la maglietta e resta nuda, col seno colorato: è un inno all'amore libero.



MARGHERITA VICARIO E L'ORCHESTRA MULTI ETNICA DI AREZZO - VOTO 8+

Abaué - Morte di un trap boy è un brano di una forza devastante, un messaggio da portare nelle scuole. Citano Marie Curie e sua sorella, la loro fuga in Francia...è un inno lla forza di volontà.



GINEVRA - VOTO 8

Carisma, carattere, femminilità...è il futuro del cantautorato italiano. Padroneggia il palco come fosse casa sua.



GIO EVAN - VOTO 7

E' in collegamento dall'aereoporto di Linate, dietro di lui il cielo pare sereno e si vede un aereo che decolla a simboleggiare (inconsapevolmente) la voglia di riprendere a viaggiare. Il messaggio della canzone è...anche stavolta ce la farai.



FOLCAST - VOTO 7

Una canzone che pare un racconto, c'è confusione tra le nostre parole sembra lo specchio della quotidianità. E dunque...scopriti!



VASCO BRONDI - 9

E' alla Casa degli Artisti di Milano. Premesso che è il solo a presentarsi dicendo Buon Primo Maggio, il suo Ci Abbracciamo è una anticipazione di Paesaggio dopo la Battaglia, il nuovo album in uscita e che è una esperienza interiore fortissima. Che volgia di abbracci...



WRONGONYOU - VOTO 7+

Lo conosco da quanto cantava in inglese, ora Marco Zitelli è tornato alla lingua madre, e le sue canzoni sono ritratti. Un disco dedicato a Roma, uno a Milano...un vero songwriter



GAIA - VOTO 8/9

Ci immerge nell'arte del Maxxi di Roma. Elegante come dovesse posare per Degas, la capinera di Guastalla fa ballare con il suo sound italo-brasiliano. Il suo Cuore Amaro è un ncrocio tra Jorge Amado e Vinicius de Moraes.



NAYT - VOTO 6/7

Senza paura in un contesto che incute ansia. Lui su quel palco va con serenità e racconta la sua musica.



APRES LA CLASSE E SU SOUND SYSTEM -VOTO 9+

Davanti all'Ilva di Taranto. Mitici con i loro infiniti lamenti di tutta la gente che piange sugli sbagli dei potenti. Cantano la terra loro, un Sud che non vuole lacrime ma vuole essere Italia. Immensi.



FASMA - VOTO 7-

Il mondo visto dalla parte dei giovani. Un invito a parlare, a condividere. Senza paura di mostrarsi.



ZEN CIRCUS - VOTO 8+

Sembrano l'isola di pietra di Saramago in quello scenario pazzesco che è un pezzo di terra potenzialmente vagante. Sno alla Torre della Meloria, luogo celebre per una battglia ai tempi delle Repubbliche Marinare. E poi che dire del pezzo? Ci fa sentire realmente appesi alla luna, ci fa sentire accendini senza sigarette tra le salite e le discese di un milione di miliardi di destini.



BUGO - VOTO 7-

Garibaldino nel look, sfoggia una grinta inusuale e va volare nel cielo torbido di Roma il suo E Invece sì. E quando canta senti che musica c'è Madonna Santa il Primo Maggio è ancora più potente.