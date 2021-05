Il Concerto del Primo Maggio di H.E.R.: la playlist

Parlare del Primo Maggio per me che ne ho fatti ben tre, uno da uomo e due da donna, è emozionante, troppi i ricordi, tra cui l'esserci stata come violinista con Teresa De Sio, e l'emozione "prima che quel palco si girasse"; poi l'adrenalina del bagno di folla mentre ora in quest'era segnata dal covid sembra davvero tutto surreale. Il Primo Maggio è assembramento e condivisione e per questo spero che se ne possano fare altri con la "vecchia" modalità. E al più presto! La pandemia ha sicuramente scoperchiato il vaso di Pandora del precariato (problema atavico in Italia), troppe le categorie che adesso vivono nell'indigenza perchè precedentemente sorrette dal lavoro in nero! Il lavoro è un diritto costituzionale e spero che la ricostruzione di questa nuova Italia sia fatta proteggendo anche Loro! Da persona transgender però non posso non parlare di transessualismo e lavoro, io sono stata una privilegiata, ho studiato ho avuto un mestiere in mano, sia come violinista che come attrice di prosa, ma accorgermi che ancora troppo spesso o compromessi alberghino in questa categoria è una sconfitta sociale. Aspettando il concerto ecco la mia selezione dei dieci brani da ascoltare nell'attesa , è una playlist abbastanza trasversale e, ovviamente , rispecchia un po' la mia formazione. Buon ascolto!

approfondimento

Primo Maggio, Nandu Popu (Sud Sound System): Esserci è partecipazione

RAGGIA - PARTO DELLE NUVOLE PESANTI

FOLK-PUNK CON IL QUALE SAREBBE IMPOSSIBILE RIMANERE SEDUTI SENZA BALLARE! TROPPA LA GRINTA, TROPPA LA "RAGGIA" DI CHI DIFENDE LA PROPRIA AMARA TERRA A SUON DI RUMORE RESISTENTE.



EROE - CAPAREZZA

BRANO MAGISTRALE CHE DESCRIVE CON EMOZIONE, SENZA RETORICA, LA VITA DEL SUPER-LAVORATORE STREMATO CHE RIESCE, EROICAMENTE, SEMPRE A RESTARE A GALLA, A NON CADERE NELLE GRINFIE DELL'ILLEGALITA', A NON FARE A PEZZI LA SUA FAMIGLIA: INSOMMA A RESTARE UMANO!



ODIO GLI INDIFFERENTI - PIOTTA

E' UNO DEI VERI RAPPER ITALIANI CHE RIESCE ANCORA A RACCONTARE ANCHE LA "ROMANITÀ": PIOTTA E' CREDIBILE E CORAGGIOSO IN QUESTA DENUNCIA CONTRO L'IPOCRISIA DI CHI E' AL POTERE: A TUTTI GLI INDIFFERENTI LO DICO IN FACCIA CHE SIETE DEI VIGLIACCHI E PER ME SIETE SOLO FECCIA. SALTARE E' D'OBBLIGO!



IL MONDO NON CAMBIA MAI - H.E.R.

HO SCRITTO QUESTO BRANO CONTRO IL RAZZISMO OPPONENDOMI AGLI SLOGAN DEL RESPINGIMENTO CHE DA TROPPO TEMPO sENTIVO NELL'ARIA RISCHIANDO QUASI DI ESSERE SDOGANATI! A TUTTO QUESTO HO RISPOSTO IO CON QUELLI COME ME ....TU CON QUELLI COME TE....LORO CON QUELLI COME VOI ...E IL MONDO NON CAMBIA MAI!!! ". HO VOLUTO PARLARE DEL CORAGGIO DI TUTTE QUELLE VITE ESTREME, FUORI DAL CORO CHE LOTTANO DOPPIAMENTE PER AVERE UN RISULTATO RISCHIANDO TUTTI I GIORNI PERCHE' LE COSE CHE PIU' COMBATTIAMO SONO POI QUELLE CHE VANNO LONTANO.



SHOULD I STAY OR SHOULD I GO - THE CLASH

NON POSSO PENSARE A UN PRIMO MAGGIO SENZA UN POGO POTENTE COME QUELLO CHE SOLO UNA HIT COME QUESTA PUO' SCATENARE! LA MUSICA QUI FA TUTTO (POCO IMPORTA COMPRENDERE IL SENSO DEL TESTO), IL RESTO LO FA LA SCARICA ELETTRICA DEL ROCK TRA SUDORE E CALCA, BIRRA E FAVE AL PECORINO: PREISTORIA? SPERO DI NO! FORSE SIAMO SOLO IN PAUSA!



BUON PRIMO MAGGIO A TUTTI!